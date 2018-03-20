У Кропивницькому через сніг оголосили штормове попередження

Зима відмовляється здавати свої позиції. Сьогодні сніжить у центрі та на півдні України. У Кропивницькому випало одинадцять сантиметрів снігу, у місті оголосили штормове попередження. Складно дістатися віддалених мікрорайонів. Маршрутки туди не доїжджають. Загалом же - заторів на дорогах поки що немає.