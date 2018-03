В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.

Таковы результаты исследования The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo.

Самыми дорогими оказались Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Рейтинг строится на большом количестве информации из различных источников. Существует около пятидесяти факторов, от которых зависит его формирование - начиная от цен на еду в кафе и заканчивая ценами на абонемент в спортзал, бутылку вина и капучино.

