Украина попала в тройку самых дешевых стран (рейтинг) [ Редактировать ]
В тройку самых дешевых стран попали Пакистан, Египет и Украина.
Таковы результаты исследования The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo.
Самыми дорогими оказались Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.
Рейтинг строится на большом количестве информации из различных источников. Существует около пятидесяти факторов, от которых зависит его формирование - начиная от цен на еду в кафе и заканчивая ценами на абонемент в спортзал, бутылку вина и капучино.
Ранее сообщалось, что Украина теряет позиции в рейтинге счастья.
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