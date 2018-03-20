Перерасчета субсидий в апреле не будет - Минсоцполитики [ Редактировать ]
Министерство социальной политики Украины разъяснило порядок автоматического перерасчета субсидий, опровергнув распространяющуюся в СМИ информацию и о том, что оно осуществляется а апреле.
"Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначение субсидий на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре - на отопительный сезон", – уточнили в министерстве.
Таким образом, автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется два раза в год – в мае и октябре, но не в апреле, заверили в ведомстве.
При этом пересчет субсидий проведут на тех условиях, которые действовали в октябре 2017 года, когда были назначены "зимние" субсидии. А уже в мае органы социальной защиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.
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