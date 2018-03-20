В Боярке Киевской области демонтировали бронзовый памятник Павке Корчагину, главному герою романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

Памятник был установлен в 1979 году возле старинного здания школы №2 на ул. Грушевского, где писатель жил в 1921 году. А события в одной из глав произведения происходили в Боярке.

Местные жители отреагировали на событие по-разному. Кто-то поддержал демонтаж, а другие осудили, мол, с таким же успехом можно сносить многие здания, потому что когда-то в них жили коммунисты.

Фото: ‎Федор Жарский‎, facebook.com/c14news

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