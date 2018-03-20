Под Киевом снесли памятник литературному герою (фото) [ Редактировать ]
В Боярке Киевской области демонтировали бронзовый памятник Павке Корчагину, главному герою романа Николая Островского "Как закалялась сталь".
Памятник был установлен в 1979 году возле старинного здания школы №2 на ул. Грушевского, где писатель жил в 1921 году. А события в одной из глав произведения происходили в Боярке.
Местные жители отреагировали на событие по-разному. Кто-то поддержал демонтаж, а другие осудили, мол, с таким же успехом можно сносить многие здания, потому что когда-то в них жили коммунисты.
Фото: Федор Жарский, facebook.com/c14news
Ранее в Киеве переименовали парк Дружбы народов.
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