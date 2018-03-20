В Британии разбился элитный военный самолет (видео) [ Редактировать ]
Самолет элитной пилотажной группы "Красные стрелы" разбился на учебной базе военно-воздушных сил Соединенного Королевства в Уэльсе.
На борту находились два человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно. На место катастрофы отправились медики, сообщает ВВС.
В Минобороны Великобритании подтвердили информацию катастрофу учебно-тренировочного самолета Hawker Siddeley Hawk.
"Мы знаем об инциденте, который произошел сегодня в RAF Valley с самолетом Hawk. Мы расследуем этот инцидент", - прокомментировал представитель базы.
По предварительной информации, самолет возвращался из RAF Valley, где "Красные стрелы" проводят симуляционные тренировки, в базу "Скемптон" в Линкольншире.
Hawker Siddeley Hawk - британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет и легкий штурмовик. Состоит на вооружении Королевских ВВС Великобритании как учебно-тренировочный самолет с 1976 года.
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