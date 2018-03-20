Нардеп призналась, что действительно причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий

Надежда Савченко сразу после суда по делу Рубана и, что показательно, накануне рассмотрения в регламентном комитете вопроса о ее аресте собрала пресс-конференцию. Нардеп призналась, что действительно причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий.

Более того, подтвердила, что вела разговоры об организации взрывов в Верховной Раде. Но, по словам Савченко, это была вовсе не подготовка к теракту, а некая спецоперация! Причем, планировала ее вместе с загадочными "объектами А и Б".

"Ми розробляли і роставляли схеми де можна і як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Все це об'єкт А постійно нотував. Я навіть питала інші ідеї, в парлементі від колег, коли я жартувала на цю тему, а чи не двинути би сюди гранатою, колеги порадили краще в фільтрову систему запустити газу", - говорит Надежда Савченко, народный депутат, внефракционная.