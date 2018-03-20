Вопрос о лишении неприкосновенности Савченко могут поставить на голосование уже в этот четверг. А сегодня избранники обсуждали - как запретить самим себе ходить в Раду с оружием, как подправить бюджетный кодекс и признавать ли выборы российского президента из-за голосования в Крыму.

В общем, сегодняшнее парламентское кино - карты, деньги и стволы. Но, похоже, не на все хватило массовки. Подробнее - Елена Зорина.

Вторая неделя работы в зале. А депутаты все спорят о повестке дня сессии. На кону - больше сотни законопроектов, запросы у каждой фракции свои. Кто-то требует решить проблемы аграриев, кто-то начать с социальных вопросов. В большинстве хотят дать ответ Москве после воскресных выборов президента России в аннексированном Крыму. Постановление о признании волеизъявления нелегитимным - уже зарегистрировано в парламенте.

"Ця постанова доповнює політико-правову позицію України стосовно дій Росії, створює підстави для розширення санкцій і підготовки консолідованої претензії до країни-агресора. А головне - ще раз наголосити, що Крим це Україна. Це головний сенс цієї постанови", - говорит Максим Бурбак народный депутат, "Народный фронт".

"Ми чекаємо в зал. Це до Парубія. Як тільки він внесеться в зал БПП проголосує одноголосно", - говорит Сергей Березенко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Но до постановления у спикера руки не доходят. Он предлагает утвердить то, что уже не вызывает дискуссий. Однако, не тут-то было. Голосов за повестку сессии не хватает. В некоторых фракциях, даже недельным расписанием недовольны.

"Нас взагалі не влаштовує порядок денний, який сформований на цьому тижні. Він пустий і не відповідає інтересам громадян. Ми вимагаємо перегляду бюджету, зменшення тарифів, зменшення виплат на силовий блок і збільшення соціальних виплат. Це головна наша вимога по порядку денному. Друге питання - 4 закони про переселенців", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

"Там не голосів не вистачає, там розуму не вистачає. І амбіції, як у молодих баранів, б'ються через край. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент розглянув питання про відставку виконувача міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яку в народі називають доктор смерть. В результаті діяльності цієї доктор смерть мільйони українців страждають і не мають можливості отримувати медичну допомогу", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, Радикальная партия.

С пятой попытки, после перерыва и консультаций с лидерами фракций, вопросы этой сессии все же утверждают. Но на этом силы избранников иссякли. Стопорятся на первом же законопроекте. Это изменения в бюджетный кодекс.

"Для того, щоб ми були між собою відвертими, щоб у нас була можливість відпрацювати протягом всього року всі ваші побажання, опрацьовувати ефективно, включати в бюджет. Не перед ялинкою, а починаючи з сьогоднішнього дня, з моменту голосування, нам необхідно прийняти цей законопроект. Будь ласка, підтримайте його", - говорит Александр Данилюк, министр финансов Украины.

Несмотря на уговоры и спикера, и профильного министра, избранники голосование проваливают. Но в кулуарах дискуссия о другом. Хватит ли голосов за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. Этот вопрос комитет должен рассмотреть уже завтра. А в четверг его могут вынести в зал. А вместе с ним покажут видео, которое, как говорят в пропрезидентской фракции, доказывает причастность избранницы к подготовке теракта.

"Ті документи, та відеофіксація, яка буде представлена в залі зібрана СБУ, це матеріали за довгий період, тому що розслідування велось починаючи з листопада місяця минулого року. Робилося в достатньо серйозній таємниці і зараз ми не можемо говорити тому що це таємниця слідства. Але те, що ми знаємо і те, що буде представлено воно дійсно покаже розмір масштабу терористичного акту, який готувався в стінах парламенту і в цьому кварталі", - говорит Ирина Луценко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Ми будемо приймати участь в обговоренні, яке відбудеться у четвер. І ви знаєте, для нас питання зняття недоторканості стосовно будь-якого народного депутата це є принцип. Ми завжди голосуємо за це. А далі - будемо слухати ту інформацію, яку дасть Генеральна прокуратура", - говорит Сергей Соболев, народный депутат, "Батькивщина".

В парламенте, тем временем зарегистрировали проект о разоружении избранников. Документ предусматривает прохождение депутатов через рамки. Если его примут, нардеп не сможет заходить в Раду с оружием. Его нужно будет оставить в специальном сейфе. Поддерживают проект во всех фракциях. Но сомневаются, что он будет действенным.

"Рамки вже стоять. Чи допомагають вони? Ні! Ми всі знаємо, що в залі постійно знаходиться 30-50 стволів. Будь-хто не може обшукати народного депутата, всі це розуміють, він буде проходити і казати є зарядка, вибачте, це вона дзвенить", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

"Ходять, ходять, я не ходжу, маю травматичну зброю, зберігаю вдома від хуліганів. Бо насправді, ну що вона може допомогти? Заради безпеки тих людей, дітей, помічників, журналістів. Я вважаю, що це правильно, якщо будуть такі обмеження", - говорит Роман Семенуха, народный депутат, "Самопомич".

И под вечер депутаты этот законопроект утвердили. За разоружение самих себя - проголосовали 263 парламентария.