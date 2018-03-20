Об этом сообщил главный военный прокурор на своей странице в Фейсбуке

Военная прокуратура завершила досудебное следствие по делу о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор на своей странице в Фейсбуке.

Анатолий Матиос обнародовал документ, о том, что, помимо Клименко, по делу проходят 52 подозреваемых. Все высокопоставленные чиновники бывшего Министерства доходов и сборов. Общая сумма ущерба - более ста миллиардов гривен. Над делом работали 40 следователей и прокуроров.