Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Александра Клименко [ Редактировать ]
Военная прокуратура завершила досудебное следствие по делу о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор на своей странице в Фейсбуке.
Анатолий Матиос обнародовал документ, о том, что, помимо Клименко, по делу проходят 52 подозреваемых. Все высокопоставленные чиновники бывшего Министерства доходов и сборов. Общая сумма ущерба - более ста миллиардов гривен. Над делом работали 40 следователей и прокуроров.
по теме
Назар Холодницкий может подать в отставку - СМИ
Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом сообщает "Украинская права" со сылкой на собственные источники в прокуратуре.
Госбюро расследований: каким должно быть "украинское ФБР"?
Госбюро расследований. Этот многострадальный украинский аналог американского ФБР, который не могут запустить в работу уже лет двадцать. Стоит поговорить о нем подробнее.
Освобождение украинских моряков: делегация МИД посетила арестованных в Греции граждан
Представитель МИДа Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет.
Дела Майдана: Юрия Крысина доставят в суд под конвоем
Юрий Крысин. Напомню, это командир титушек, которого кроме прочих преступлений - обвиняли в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Но суд проявил удивительную гуманность. И дал Крысину условный срок.
Через скандальну судову реформу ЄС запроваджує санкції проти Польщі
Брюссель не раз дорікав Польщі за судову реформу, яка руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, деякі зміни можуть зробити суди підконтрольними владній верхівці.