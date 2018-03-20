Назар Холодницкий может подать в отставку - СМИ [ Редактировать ]
Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом сообщает "Украинская права" со сылкой на собственные источники в прокуратуре.
Причина - проблемы с сердцем. И сейчас Холодницкий якобы обдумывает возможность увольнения. А до пасхальных праздников планирует уйти в отпуск. В Антикоррупционной прокуратуре эту информацию опровергли. Говорят, Холодницкий собирается в Брюссель, где до конца недели проведет ряд встреч с депутатами Европарламента.
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