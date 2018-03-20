В Министерстве инфраструктуры сегодня проводили круглый стол

Проблемы безопасности на украинских дорогах сегодня обсуждали в Мининфраструктуры. Какие решения приняли? Подробности узнаем у Богдана Вербицкого.

Разбитые машины, осколки стекла и кареты скорой помощи. Такие картины на украинских дорогах становятся уже обыденными.

"В 2017 році збільшилась кількість ДТП на 14,2 відсотки, кількість загиблих збільшилась на 22,7 відсотки".

Чиновники из обладминистраций, члены комитетов Верхвоной Рады, антикоррупционеры и, даже, сотрудники СБУ. В Министерстве инфраструктуры сегодня проводили круглый стол. Главная тема - безопасность на украинских дорогах.

"Напрацьовується ряд заходів щоб кількість дорожно-транспортних пригод зменшити, як мінімум, а потім взагалі вийти, так як є ряд Європейських країн", - говорит Михаил Ноняк, глава государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Правопорядок на дорогах в Европейских странах контролируют государственные органы. В Украине же ситуация с точностью до наоборот. Контроль на местах ведет патрульная полиция, но, по словам самих копов, этого недостаточно.

"Це питання, яке відноситься до компетенції багатьох структур. Не тільки контролюючого органу, яким є патрульна поліція, а і всіх інших структур, гілок влади", - говорит Алексей Белошецкий, первый заместиель начальника департамента патрульной полиции.

Следить за ситуацией на дорогах могли бы в государственной службе по безопасности на транспорте. Но проверять перевозчиков чиновники пока не могут - всему виной бюрократическая брешь.

"Це є і мораторій на перевірки, де сковує певні дії укртрансбезпеки. Мораторій, знаєте, вніс певні корективи і багато перевізників нехтують правилами надання послуг і ми бачимо ріст дорожньо-транспортних пригод", - говорит Михаил Ноняк, глава государственной службы Украины по безопасности.

Хоть как-то контролировать ситуацию на дорогах пытаются общественные активисты. Признаются, нарушений много.

"Мы не раз выезжали в поддержку Укртрнасбезпеки, замеряли грузы грузовиков на трассах, они превышают все нормы в два - три разы", - говорит Юрий Цабинко, представитель Стоп Коррупции.

Тему грузоперевозок и транзита также не оставили без внимания, ведь это хороший заработок. Вот только денег Украина не до получает.

"На транзитний потенціал України, на сьогоднішній день, як всім відомо впливає і дорожня галузь, стан автодоріг України. 2015 рік, 2014 рік дорожня галузь зазнавала критичного недофінансування", - говорит Олег Сирый, директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок.

"Негативними чинниками для транзитного потенціалу держави є підривна діяльність, що спрямована на зупинку та деформацію стратегічних транспортних об'єктів критичної інфраструктури", - говорит Дмитрий Неведров, начальник транспортного управления главного управления контрразведовательной защиты экономики страны.

Говорили на заседании и о новшествах. Планируют создать электронный кабинет перевозчика, ввести онлайн-реестры и доукомплектовать новые мобильные лаборатории. Но сначала нужно проголосовать законы в парламенте.