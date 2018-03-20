В Москве людей забросали коктейлями Молотова прямо возле парламента (видео) [ Редактировать ]
В Москве мужчина хотел сжечь все вокруг и бросался коктейлями Молотова у здания верхней палаты российского парламента.
Он бросал бутылки с горючей смесью на проезжую часть и под ноги прохожим, один из которых "отфутболил" бутылку назад и поджигатель загорелся сам. Его удалось потушить, однако он получил серьезные ожоги тела.
Удалось установить личность поджигателя - его зовут Сергей Прибалов. Он наотрез отказывается объяснять мотивы своего поступка.
Очевидцы заявляют, что перед тем, как начать бросаться коктейлями Молотова мужчина крикнул что-то вроде "я давно к этому готовился".
Тем временем, в Кишиневе взорвали людей в магазине.
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