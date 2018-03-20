Каплин призвал НАБУ проверить законность роскошной жизни депутата Рабиновича [ Редактировать ]
Минимальную зарплату нужно установить на уровне не ниже 10 тысяч гривен, пенсию - не меньше пяти. С такой инициативой нардеп Каплин выступил на заседании Комитета по вопросам соцполитики.
Свои идеи он изложил в законопроекте, который предусматривает создание программы по реформированию профсоюзов, улучшению соцзащиты переселенцев и уменьшению количества трудовых мигрантов из страны. Впрочем, нардеп полагает, что его инициативы будут "буксовать" в парламенте из-за коррупции депутатов.
"Всі ці новаціі всі ці зміни неможливі, поки ми не переможемо політичну корупцію всередені Верховної ради. Деякі народні депутати, такі як Рабіновіч, дозволяють собі купити квиток за кілька мільонів гривень злітати в Європу, з Європи полетіти в Ізраїль, з Ізраїля знову в Украіну з іншими прізвищами під іншими паспортами. Я звертаюся до НАБУу щоб перевірили нами передано до НАБУ інформацію з приводу його вілл, островів, літаків, кортежів автомобілів, охорони, мільонів в банках в усьому світі", - говорит Сергей Каплин и.о. главы комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.
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