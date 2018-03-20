Об этом заявил премьер на встрече с участниками Sikorsky Challenge

Финансирование стартапов обеспечит технологический и экономический прорыв Украине. Об этом заявил премьер на встрече с участниками инновационного пространства Sikorsky Challenge Киевского политеха. Владимир Гройсман предложил организовать Совет науки и технологий, где обсуждались бы инвестиции в научную сферу. И ознакомился с разработками в области космоса, энергосбережения и очистки воды.

"Ми зацікавлені у стрімкому розвитку економіки. Без науки та інновацій це зробити не можливо. Ємність сфери дуже висока. Хочу підкреслити, що я готовий дуже швидко приймати системні рішення я вас повністю підтримую, політична воля в мене є", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.