Гройсман: инновационные технологии - залог экономического прорыва Украины [ Редактировать ]
Финансирование стартапов обеспечит технологический и экономический прорыв Украине. Об этом заявил премьер на встрече с участниками инновационного пространства Sikorsky Challenge Киевского политеха. Владимир Гройсман предложил организовать Совет науки и технологий, где обсуждались бы инвестиции в научную сферу. И ознакомился с разработками в области космоса, энергосбережения и очистки воды.
"Ми зацікавлені у стрімкому розвитку економіки. Без науки та інновацій це зробити не можливо. Ємність сфери дуже висока. Хочу підкреслити, що я готовий дуже швидко приймати системні рішення я вас повністю підтримую, політична воля в мене є", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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Чтобы предприниматели почувствовали себя защищенными, Гройсман обещает заменить систему жесткого прессинга на разумную регуляцию. Премьер напомнил, что накануне была создана спецкомиссия, которая будет рассматривать все случаи давления на инвесторов.
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