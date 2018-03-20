На Донбассе боевики выставляют из окопов живые мишени [ Редактировать ]
Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. Боевики открыли огонь из гранатометов и пулеметов в районе Песок. Окрестности Донецка сейчас - самое неспокойное место на передовой. На позициях - побывала Ирина Баглай.
На участке фронта в районе Авдеевской промзоны непривычная для солдат тишина.
"Під егідою ОБСЄ проводяться роботи по дезактивації та розмінуванню автомобільного шляху під'їзду працівників, обслуговуючого персоналу Донецької фільтрувальної станції", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Но как только вечереет и наблюдатели уезжают, боевики возвращаются на разминированные участки.
"Вони відновлюють те, що у них було порушено. Створюють мінно-інженерні загородження порушуючи міжнародні вимоги встановлюючи гранати на розтяжки, встановлення протипіхотних мін", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Ночью возобновляются и вражеские обстрелы.
"У них там 12,7 стоїть сто процентів, бо прилітає по хлопцях даже більше серьйозніше. У них тут такий музикант був, с ПКМ навалював мелодію, то його то там чутно то там", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Такие обстрелы - ловушка для наших бойцов, поэтому на позициях приказ командира - свои огневые точки не раскрывать.
Отвечать тишиной на провокационные обстрелы боевиков - эти изменения в тактике наших военных внесли еще большую сумятицу в ряды наемников и теперь они пошли на более радикальные меры выставляют из своих окопов живых мишеней
"Особоливо у нічний час виставляли просто людину як живу мішень, щоб викликати постріл", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Десантники предполагают, что это могут быть пленные или гражданские арестанты боевиков. Их наемники выставляют строить новые инженерные укрепления и оборудовать огневые точки. Свое предположение командир объясняет явным нежеланием этих людей выполнять приказы конвоиров и внешним видом "строителей".
"Під час переміщення по траншеї відмічалось що ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, вони не мають зброї і переміщення відбувається у присутності двох трьох бойовиків", - говорит Сергей.
Этой ночью боевики попытались приблизиться к украинским позициям разведгруппой, но их вовремя заметили.
"Близько 12 години ночі з засобами було виявлено переміщення близько 20 хвилин там були і повернулись".
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