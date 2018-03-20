Свобода слова превыше всего - Арлем Дезир [ Редактировать ]
Нападения на журналистов в Украине не расследуют должным образом. В этом уверен Арлем Дезир -представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Он встретился в Киеве с журналистами и медиаэкспертами Национального Союза Журналистов Украины. По словам Дезира, раскрыть убийства Павла Шеремета и Вячеслава Веремия - прямая обязанность власти.
Иначе это станет стимулом для преступников - продолжать в том же духе. Председатель союза журналистов Сергей Томиленко передал в ОБСЕ резолюцию, в которой содержится анализ ситуации со свободой слова в Украине.
"Ми підготували за кінець минулого року більше 10 заяв національних телеканалів, національних мовників. Які говорять про різноманітні факти агресії, тиску про порушення справ Службою безпеки України до журналістів-розслідувачів", - говорит Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.
"Я думаю, очень важно защитить свободу слова. Это создаст плюрализм в обществе. Ситуация в Украине сложная - из-за событий на Донбассе и в Крыму. Но даже в этой ситуации меньшинство и оппозиция имеет право на собственное мнение", - говорит Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
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