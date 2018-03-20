Национальная паралимпийская сборная Украины вернулась домой. На Играх в Корее спортсменам удалось завоевать 22 медали. В Борисполе их встречал и наш корреспондент Даниил Снисар.

Целыми семьями, с цветами и плакатами. Родственники паралимпийцев начали съезжаться в аэропорт Борисполь за несколько часов до прилета спортсменов.

"Ми прийшли зустрічати нашого сина, Радія Тараса. В перший раз приймає участь у паралімпіаді. І ми дуже, дуже раді", - говорит Наталия Радь, мать победителя паралимпийских игр в Пхенчхане.

"Ми до Ігоря Райптюха приїхали. Пишаємось нашим чоловіком. Тому що здобути 3 нагороди - золото, срібло і бронзу", - говорит Елена Рептюх, жена победителя Паралимпийских игр в Пхенчхане.

В общем зачете зимних Паралимпийских игр Украина в этом году - на четвертом месте. В Корейском Пхенчхане за победу боролись 30 наших спортсменов. На пеедестал украинские паралимпийцы поднимались 22 раза. В спортивной шкатулке - 8 золотых медалей. В аэропорту сборную встретили аплодируя стоя.

Есть в сборной и свои рекордсмены. Оксана Шишкова из Пхенчхана привезла 6 медалей, среди которых одна золотая - за победу в биатлонной гонке на 15 километров.

"Всі наші перемоги, всі наші нагороди, медалі, нашої збірної паралімпійської України - це все ми присвячуємо нашій Україні і нашому народу", - говорит Оксана Шишкова, чемпионка паралимпийских игр в Пхенчхане.

Поздравил спортсменов и премьер-министр. Владимир Гройсман заявил, что правительство и дальше будет поддерживать развитие паралимпийского спорта в Украине.

"Ви самі найкращі. У той день, коли ми відправляли на паралімпіаду ми не сумнівалися, що зустрічатимемо переможців. І ви довели. Ваша перемога - наша гордість. Ваша сила - це приклад для кожного з нас. Бути сильними і йти до перемоги", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Сами спортсмены говорят победа действительно далась им нелегко. Так, золото в биатлонной гонке на 15 километров - харьковчанин Виталий Лукьяненко завоевал, несмотря на боли в коленных суставах.

"У меня проблемы с суставами, коленями. Все это давало определенные сложности по подготовке именно, к старту. Гимн, конечно наш, поднятие флага там. Это самые большие эмоции", - говорит Виталий Лукьяненко, чемпион паралимпийских игр в Пхенчхане.

На достигнутом паралимпийцы останавливаться не собираются. Большинство из них уже через несколько дней вновь приступят к тренировкам.

"На цьому все не закінчується. Попереду чемпіонат світу 2019 році", - говорит Людмила Ляшенко, бронзовый призер паралимпийских игр в Пхенчахне.