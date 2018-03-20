Субсидии в Украине резко сократили [ Редактировать ]
В Украине за год более чем на треть уменьшились субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Так, в феврале 2018 года средний размер субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКХ уменьшился на 36% в сравнении с февралем прошлого года, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В общем, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство составил 1005,2 гривны.
В январе-феврале 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 396,2 тысячи домохозяйств, в 2,2 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, на домохозяйства в городах пришлось 52,7% таких обращений, в сельской местности - 47,3%.
За два месяца были назначены субсидии 322,4 тысячи домохозяйств, из них в городских поселениях - 217,1 тысячи, в сельской местности - 105,3 тысячи. Это в 3,3 раза меньше в сравнении с соответствующим периодом 2017 года.
Тем временем, министерство социальной политики Украины разъяснило порядок автоматического перерасчета субсидий. Кроме того, сообщалось, что в Украине отменили бесплатный проезд.
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