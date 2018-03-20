Смерть Стивена Хокинга: где похоронят гениального ученого [ Редактировать ]
Прах британского ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.
Сами похороны состоятся в Кембридже.
"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, он так сильно любил", - говорится в совместном заявлении его детей.
Как сообщалось, выдающийся физик-теоретик из Великобритании Стивен Хокинг умер на 76-м году жизни. Причина смерти - осложнение бокового амиотрофического склероза.
Перед смертью Стивен Хокинг сделал потрясающее открытие.
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