В Мексике произошло смертельное столкновение парашютисток (видео) [ Редактировать ]
В Мексике на пляже Пуэрто-Эскондидо столкнулись две парашютистки. 47-летняя упала на землю и погибла, вторая отделалась испугом и травмами.
Трагический инцидент был запечатлен на камеру случайным очевидцем происшествия.
По информации местных СМИ, парашютисты по условиям подписанного с коммерческой компанией договора не имели права требовать каких-либо компенсаций в случае непредвиденных ситуаций в воздухе.
Ранее на популярном горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы.
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