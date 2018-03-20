В Мексике на пляже Пуэрто-Эскондидо столкнулись две парашютистки. 47-летняя упала на землю и погибла, вторая отделалась испугом и травмами.

Трагический инцидент был запечатлен на камеру случайным очевидцем происшествия.

По информации местных СМИ, парашютисты по условиям подписанного с коммерческой компанией договора не имели права требовать каких-либо компенсаций в случае непредвиденных ситуаций в воздухе.

Ранее на популярном горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы.