Швейцарский фотограф Джон Вильгельм удивляет интернет чудесными коллажами, в которые он помещает свою маленькую семью.

В его картинах три дочери и жена постоянно попадают в невероятные ситуации, чем Джон и делится в сети.

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