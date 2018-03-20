Швейцарец фотографирует своих дочерей в сказке [ Редактировать ]
Источник: Tuasmalou.ch
Швейцарский фотограф Джон Вильгельм удивляет интернет чудесными коллажами, в которые он помещает свою маленькую семью.
В его картинах три дочери и жена постоянно попадают в невероятные ситуации, чем Джон и делится в сети.
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