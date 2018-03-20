Все закончилось сломанным носом, разбитым авто и похищением инструментов.

В Киеве избили сотрудников "Киевгаза", повредили служебный автомобиль и украли профессиональные инструменты.

Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела, 41 во время устранения самовольного подключения дома к системе газоснабжения.

"Инициативная группа решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением наших работников, сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов", - заявили в пресс-службе компании.

Об инциденте проинформировали столичную полицию.

Ранее "Киевгаз" заявил, что киевляне останутся без горячей воды из-за долгов "Киевэнерго".