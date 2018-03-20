Жители многоэтажки избили и ограбили работников "Киевгаза" [ Редактировать ]
В Киеве избили сотрудников "Киевгаза", повредили служебный автомобиль и украли профессиональные инструменты.
Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела, 41 во время устранения самовольного подключения дома к системе газоснабжения.
"Инициативная группа решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв. Попытка устранения имеющихся нарушений закончилась избиением наших работников, сломанным носом, разбитым служебным авто и похищением профессиональных инструментов", - заявили в пресс-службе компании.
Об инциденте проинформировали столичную полицию.
Ранее "Киевгаз" заявил, что киевляне останутся без горячей воды из-за долгов "Киевэнерго".
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