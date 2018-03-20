Известный психолог Роберт Энрайт поделился советами, как справляться с изменой.

"Когда появляется чувство обиды, важно его остановить. Иначе оно может остаться с вами надолго, лишая радости и доверия к тем, кому можно доверять, а также выливаясь на близких. Поэтому предательство – настолько большой вызов. Точнее, его последствия, которые могут принять избыточную форму злости, тревоги и депрессии", - пишет он в блоге на Рsychology Тoday и дает ряд советов:

1. Вы не обязаны простить за день или неделю.

Это процесс, который требует времени. Когда решаетесь простить, будьте к себе добры.

2. Чтобы почувствовать в прощении эмоциональное облегчение, вы не должны быть идеальны в этом деле.

Даже если внутри осталось немного злости (и при этом злость не довлеет над вашей жизнью), вы ощутите сильное облегчение.

3. Прощая, постарайтесь разглядеть в партнере человечность.

Есть ли в нем нечто большое, чем его поведение изменника? Если да, то что? Обладает ли он врожденной ценностью, безусловной значимостью как личность – не из-за того, что сделал, а вопреки? Это мысленное упражнение, которое поможет увидеть его и вашу человеческую природу.

4. Готовы ли вы нести боль измены, не передавая ее?

Принятие этой боли свидетельствует о вашей силе, о том, что вы на самом деле сильнее обмана и его воздействия на вас.

5. В процессе прощения подумайте также о справедливости.

Иным словами, спросите партнера о нем самом. Каковы его взгляды на верность? Нужна ли ему помощь специалиста, чтобы справится с неспособностью выполнять обязательства? Мучают ли его угрызения совести и готов ли он измениться?

6. Поймите, что есть разница между прощением и примирением.

Если партнер не ценит вас как личность, если его действия говорят об эгоцентризме и все это выглядит как шаблон поведения, который он не спешит менять, то можете простить, но мириться. В этом случае прощение может не дать вам желаемых отношений с этим человеком, но избавит от обиды и позволит быть готовым к более искренним отношениям.

Читайте также, как знаки зодиака реагируют на измену.