Как справиться с изменой: советы психолога [ Редактировать ]
Известный психолог Роберт Энрайт поделился советами, как справляться с изменой.
"Когда появляется чувство обиды, важно его остановить. Иначе оно может остаться с вами надолго, лишая радости и доверия к тем, кому можно доверять, а также выливаясь на близких. Поэтому предательство – настолько большой вызов. Точнее, его последствия, которые могут принять избыточную форму злости, тревоги и депрессии", - пишет он в блоге на Рsychology Тoday и дает ряд советов:
1. Вы не обязаны простить за день или неделю.
Это процесс, который требует времени. Когда решаетесь простить, будьте к себе добры.
2. Чтобы почувствовать в прощении эмоциональное облегчение, вы не должны быть идеальны в этом деле.
Даже если внутри осталось немного злости (и при этом злость не довлеет над вашей жизнью), вы ощутите сильное облегчение.
3. Прощая, постарайтесь разглядеть в партнере человечность.
Есть ли в нем нечто большое, чем его поведение изменника? Если да, то что? Обладает ли он врожденной ценностью, безусловной значимостью как личность – не из-за того, что сделал, а вопреки? Это мысленное упражнение, которое поможет увидеть его и вашу человеческую природу.
4. Готовы ли вы нести боль измены, не передавая ее?
Принятие этой боли свидетельствует о вашей силе, о том, что вы на самом деле сильнее обмана и его воздействия на вас.
5. В процессе прощения подумайте также о справедливости.
Иным словами, спросите партнера о нем самом. Каковы его взгляды на верность? Нужна ли ему помощь специалиста, чтобы справится с неспособностью выполнять обязательства? Мучают ли его угрызения совести и готов ли он измениться?
6. Поймите, что есть разница между прощением и примирением.
Если партнер не ценит вас как личность, если его действия говорят об эгоцентризме и все это выглядит как шаблон поведения, который он не спешит менять, то можете простить, но мириться. В этом случае прощение может не дать вам желаемых отношений с этим человеком, но избавит от обиды и позволит быть готовым к более искренним отношениям.
Читайте также, как знаки зодиака реагируют на измену.
по теме
Как правильно выбрать семейного врача (инструкция)
Украинцам при выборе "своего" врача необходимо подписать декларацию - документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача.
Как убрать мешки под глазами: советы экспертов
Эксперты представили 8 способов как убрать отеки под глазами. Избавиться от мешков под глазами можно всего за 10-15 минут.
Продукты, от которых худеют все (рейтинг)
Эксперты составили топ-5 продуктов, которые "плавят" жир в теле человека, помогают снижению уровня сахара в крови и защищают от вспышек аппетита.
Какие лекарства нельзя пить после кофе и алкоголя
Прием анальгетиков после кофе или алкоголя может привести к плачевным результатам. О трех самых популярных анальгетиках, которые опасны после алкоголя, рассказали эксперты.
Как "заморозить" старение: назван единственный способ
В Гуэлфском университете в провинции Онтарио назвали единственный работающий способ приостанавливать процесс старческой немощи.