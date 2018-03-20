Украина конфисковала все средства "Газпрома" [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Все средства российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает "Укринформ".
"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё также 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств: всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день.
Напомним, что в ноябре 2017 года Стокгольмский арбитраж перенес предельные сроки принятия решений по делам между НАК "Нафтагаз Украины" и российским "Газпромом" на конец декабря 2017 года и конец февраля 2018 года из-за того, что российская компания подала апелляцию на отдельное решение арбитража о контракте на поставку газа.
На сегодняшний день между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует два контракта: на снабжение газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства относительно каждого из них.
В частности, в транзитном споре идет речь о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах.
Как сообщали в "Нафтогазе", транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа.
После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились.
Поэтому "Нафтогаз" и требует привести транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. "Газпром" отказывается пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно из-за этого "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж.
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