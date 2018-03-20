В Мурманске взорвалась многоэтажка, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В российском городе Мурманск из-за взрыва газа обрушились четыре этажа жилого дома. Погибли два человека.
Еще шестеро пострадали, среди них один ребенок.
Несколько человек оказались заблокированы в квартирах, еще двое были под завалами.
Из дома эвакуированы все жильцы, на месте работают спасатели, пожарные бригады, следователи. Место происшествия оцеплено. Спасатели будут всю ночь разбирать завалы.
Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.
Ранее в киевской многоэтажке мужчина встретил коллекторов гранатой.
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