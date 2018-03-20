Жуткое ДТП под Запорожьем: подполковник Нацполиции насмерть сбил человека [ Редактировать ]
Подполковник полиции наехал на пешехода, в результате чего мужчина скончался от полученных травм в районе села Орлянка Запорожской области.
Мужчина, личность которого устанавливается, скончался в районной больнице, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области.
Сейчас решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования. Продолжается проверка.
Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Как сообщалось, во Львове экс-милиционер получил условный срок за смертельную аварию.
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