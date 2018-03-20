Умерла известная актриса и ведущая "Евровидения" [ Редактировать ]
В Великобритании в возрасте 91 года умерла известная актриса и бывшая ведущая музыкального конкурса "Евровидение" Кэти Бойл, сообщает BBC.
Родившаяся в Италии актриса была известна своими появлениями на ТВ в 1960-70-х. Она четыре раза выступала ведущей "Евровидения": в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах.
Дочь итальянского маркиза и англичанки, Бойл в 1946 году переехала в Великобританию, где начала карьеру модели. Среди прочего, она работала для Vogue. В 1950-х она сыграла в нескольких фильмах, включая "Правду о женщинах" и "Намерение убить".
В дополнение к "Евровидению" Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, например Ivor Novello Awards.
Напомним, в России умер известный актер.
по теме
Муж звезды "Дома-2" рассказал о загадочной смерти супруги
В начале декабря 2017-го года звезда российского реалити-шоу "Дом-2" Мария Политова ушла из квартиры на Крутицкой набережной и не вернулась.
Под Киевом электричка насмерть сбила парня
В Киевской области поезд смертельно травмировал молодого мужчину.
На Мадагаскарі шторм забрав життя 17 осіб
Щонайменше 17 осіб загинуло на Мадагаскарі унаслідок тропічного шторму "Ельякім". Стихія накрила острів цими вихідними.
В Днепре люди попали под поезд
19 марта в 16:37 на 184-м километре перегона Диевка - Горяиново (Днепр) под дизель-поезд попали два человека.
Популярная актриса собирается стать губернатором
51-летняя Синтия Никсон объявила, что будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка