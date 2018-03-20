В Великобритании в возрасте 91 года умерла известная актриса и бывшая ведущая музыкального конкурса "Евровидение" Кэти Бойл, сообщает BBC.

Родившаяся в Италии актриса была известна своими появлениями на ТВ в 1960-70-х. Она четыре раза выступала ведущей "Евровидения": в 1960-м, 1963-м, 1968-м и 1974 годах.

Дочь итальянского маркиза и англичанки, Бойл в 1946 году переехала в Великобританию, где начала карьеру модели. Среди прочего, она работала для Vogue. В 1950-х она сыграла в нескольких фильмах, включая "Правду о женщинах" и "Намерение убить".

В дополнение к "Евровидению" Бойл часто выступала ведущей разнообразных британских телешоу и церемоний вручения музыкальных призов, например Ivor Novello Awards.

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