Руководителя компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызвали дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети Facebook в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Соответствующую информацию обнародовал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.