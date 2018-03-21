Руководителя компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызвали дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети Facebook в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Соответствующую информацию обнародовал президент Европарламента Антонио Таяни в Twitter.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 марта 2018 г.

По его словам, Цурекберг должен объяснить, использовались ли персональные данные 500 миллионов европейцев для манипуляции.

Причиной, почему Цукерберга вызвали в Европарламент, стало расследование американской The Washington Post и британской Guardian. В нем говорится о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, которые имеют страницы в этой социальной сети. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах.

По этому поводу в Facebook уже начали внутреннее расследование инцидента.

Европейский парламент не имеет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или других фирм дать показания, но его действия могут оказывать политическое давление на эти компании.

Напомним, что Facebook оказалась под огнем критики, после того как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в социальной сети.