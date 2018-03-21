Хроническая усталость: ученые назвали главную причину [ Редактировать ]
Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что синдром хронической усталости может развиваться из-за недостатка йода и сбоев в работе щитовидной железы. Результаты исследований опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.
"Мы обнаружили, что люди с синдромом хронической усталости похожи по составу крови на пациентов, которые страдают недостатком гормонов щитовидной железы. Если эти выводы подтвердятся, то имеет смысл проверить, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на их самочувствие", - заявил эксперт Бегонья Руиз-Нуньез.
Для подтверждения своей гипотезы исследователи собрали образцы крови у ста людей, страдавших клиническими формами синдрома хронической усталости. И после они сравнили доли гормонов щитовидной железы в их крови с аналогичными пробами, взятыми у здоровых добровольцев.
В ходе анализа выяснилось, что людей с хронической усталостью объединяет пониженный уровень двух главных гормонов щитовидной железы - Т3 и Т4 и гормона мозга - тиреотропина.
Эти показатели оказались схожими с данными о состоянии людей, страдающих гипотиреозом, хроническим недостатком гормонов щитовидной железы.
Так, из-за недостатка йода или нарушений в работе щитовидной железы она не производит достаточного количества гормонов, что заставляет мозг вырабатывать чрезмерно много тиреотропина. В итоге это приводит к истощению, неправильной работе организма и развитию усталости.
При этом пока не известно, поможет ли "йодная" диета вернуться к нормальной жизни людям, страдающим хронической усталостью.
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