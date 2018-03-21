Троїцьке та Луганське накрили вогнем мінометів [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Попри перемир'я - бойовики поновили мінометні обстріли українських позицій. Вели вогонь по Троїцькому та Луганському.
З гранатометів били по Авдіївці та Пісках поблизу Донецька. Загалом, за добу - п'ять ворожих обстрілів.
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