"По собственному желанию": президент Мьянмы подал в отставку [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления "по собственному желанию". Об этом 71-летний политик сообщил на своей странице в Facebook в среду, 21 марта.
По данным СМИ, экс-президент отошел от должности, чтобы получить "отдых". Новый лидер республики будет избран в ближайшие семь рабочих дней.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента по состоянию здоровья, однако власти опровергали информацию.
Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.
Напомним, во Франции арестовали экс-президента Саркози.
по теме
У Лівії на пост президента висунув кандидатуру син Каддафі
Тим часом сам Саїф Аль-Іслам Каддафі висунув свою кандидатуру на пост президента Лівії.
Ніколя Сарказі взяли під варту
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту у залі суду після слухання у справі про незаконне фінансуванні його виборчої кампанії у 2007 році.
Влада Америки вирішила не вітати новообраного президента Росії з перемогою
Офіційний Вашингтон не привітав Володимира Путіна із перемогою на виборах. Не робитиме цього і президент США Дональд Трамп.
Во Франции арестовали экс-президента Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан
Син Муамара Каддафі висунув свою кандидатуру на пост президента Лівії
Син колишнього диктатора Муамара Каддафі - Сейф Аль-Іслам - висунув свою кандидатуру на наступних президентських виборах у Лівії. Про це заявив його представник Айман Бурас.