Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления "по собственному желанию". Об этом 71-летний политик сообщил на своей странице в Facebook в среду, 21 марта.

По данным СМИ, экс-президент отошел от должности, чтобы получить "отдых". Новый лидер республики будет избран в ближайшие семь рабочих дней.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента по состоянию здоровья, однако власти опровергали информацию.

Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.

Напомним, во Франции арестовали экс-президента Саркози.