"Бездарь, бестолочь": учительница школы нецензурно оскорбила ученика (видео) [ Редактировать ]
В соцсети обнародовано видео, на котором учительница физики школы №9 Василькова Киевской области обзывает и ругает ученика на уроке, не подбирая цензурных слов. Видео в Facebook выложила пользовательница Виктория Гедзь.
На видео ученик два раза щелкнул ручкой. В это время учительница записывала на доске домашнее задание. Она обернулась к классу и спросила: "Кто щелкает?". Затем обнаружила, кто это сделал, сказала "Я тебя сейчас щелкну" и подошла к парте ученика.
Далее последовал поток нецензурных оскорблений от учителя в отношении ученика.
После этого педагог вернулась к доске и оттуда продолжила: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Засранец!".
Что произошло в классе до того, как записали это видео, неизвестно. Учительница и администрация школы пока не прокомментировали инцидент.
В видео присутствует нецензурная лексика.
Напомним, в американской школе произошла кровавая перестрелка.
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