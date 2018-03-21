Прокуратура немецкого города Брауншвейг в начале марта провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. По словам прокурора, во время обысков были изъяты документы и большие объемы данных, которые проанализируют специалисты.

Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США $17,5 млрд.

Напомним, Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas.