В штаб-квартире Volkswagen прошли обыски [ Редактировать ]
Прокуратура немецкого города Брауншвейг в начале марта провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.
Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. По словам прокурора, во время обысков были изъяты документы и большие объемы данных, которые проанализируют специалисты.
Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США $17,5 млрд.
Напомним, Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas.
по теме
В Киеве на маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение
В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение
Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Александра Клименко
Военная прокуратура завершила досудебное следствие по делу о так называемых "налоговых площадках" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
Назар Холодницкий может подать в отставку - СМИ
Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку. Об этом сообщает "Украинская права" со сылкой на собственные источники в прокуратуре.
Проезд в маршрутках снова подорожает
Киевская мэрия готовит конкурс частных перевозчиков. Выполнение требований может привести к подорожанию проезда в маршрутках.
Открытие "Крымского моста": в России назвали дату
Проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки
Губернатор Харьковской области пообещала железнодорожникам новые квартиры
Железнодорожников ожидает рост зарплат и обновление подвижного состава. Руководитель "Укрзализныци" заявил об этом в Харькове. Вместе с губернатором области он встретился с сотрудниками Южной железной дороги.