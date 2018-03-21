Самая популярная в мире криптовалюта биткоин вернулась к росту. По состоянию 21 марта курс биткоина поднялся выше $9000, свидетельствуют данные торгов портала Coinmarketcap.com.

Так за сутки биткоин подорожал на 6,24% и сейчас торгуется на отметке $9020.

Все остальные криптовалюты также подорожали.

Цена на Ethereum в плюсе на 7,91% поднявшись до $576.

В частности, Ripple вырос на 2,24% и торгуется на уровне $0,7.

Курс Bitcoin Cash поднялся на 7,15% и за монету теперь дают $1047.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 349 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 43,7% всего рынка.

Напомним, курс доллара в Украине снизился.