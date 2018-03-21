Дипломаты России покинули Лондон

23 сотрудника российского посольства в Лондоне покинули Британию. Вместе с семьями - почти 80 человек. Это, напомню, ответ на отравление бывшего ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Британские дипломаты, которых Москва, в свою очередь, высылает из России, вернутся на родину до конца недели.