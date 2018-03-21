Румунія не визнаватиме виборів у Криму [ Редактировать ]
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.
Тож нещодавнє голосування на цій території не визнає, як і інші країни-члени ЄС. У посольстві Румунії також підтвердили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
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