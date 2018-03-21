Іноземні компанії, задіяні в будівництві "Північного потоку-2", можуть потрапити під санкції. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Нойєрт.

За її словами, будь-які компанії, що працюють у секторі транзиту російських енергоносіїв, можуть автоматично потрапити під дію санкцій у рамках закону США "Про протидію ворогам Америки". Цей документ Дональд Трамп підписав торік у серпні. Нойєрт зазначила, що "Північний потік -2" надає Росії важіль тиску на європейські країни. Рішення Сполучених Штатів уже привітали в уряді Польщі. Прем'єр Матеуш Моравецький підкреслив, що Північний потік монополізує постачання газу і таким чином загрожує Україні.

"Ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми чітко дали знати, що фірми, які працюють у російському секторі, можуть потрапити під них у межах програми "Про протидію ворогам Америки". Ми вважаємо, що Північний потік-2 підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він дасть Росії ще один інструмент для тиску на європейські країни, особливо - на Україну", - говорить Гізер Нойєрт, речниця Держдепу США.