США готують санкції для будівельників "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Іноземні компанії, задіяні в будівництві "Північного потоку-2", можуть потрапити під санкції. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Нойєрт.
За її словами, будь-які компанії, що працюють у секторі транзиту російських енергоносіїв, можуть автоматично потрапити під дію санкцій у рамках закону США "Про протидію ворогам Америки". Цей документ Дональд Трамп підписав торік у серпні. Нойєрт зазначила, що "Північний потік -2" надає Росії важіль тиску на європейські країни. Рішення Сполучених Штатів уже привітали в уряді Польщі. Прем'єр Матеуш Моравецький підкреслив, що Північний потік монополізує постачання газу і таким чином загрожує Україні.
"Ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми чітко дали знати, що фірми, які працюють у російському секторі, можуть потрапити під них у межах програми "Про протидію ворогам Америки". Ми вважаємо, що Північний потік-2 підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він дасть Росії ще один інструмент для тиску на європейські країни, особливо - на Україну", - говорить Гізер Нойєрт, речниця Держдепу США.
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