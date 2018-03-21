Російські найманці вчергове зірвали процес відведення сил у районі Станиці Луганської. Напередодні ввечері бойовики обстріляли опорний пункт армійців, укотре засвідчивши відводити озброєння не планують, зазначила українська сторона спільного центру кординації та припинення вогню.

Більше того, під час перемир'я окупанти знову активно почали застосовувати міномети. Били по Троїцькому та Луганському. Під Донецьком вели вогонь із гранатометів. Двох українських бійців поранено. З передових позицій репортаж наших кореспондентів.

Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування.

Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці - яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост - рух.

"Використовують ніч і власне метеорологічні умови намагаються розширити кількість вогневих точок", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові.

"Ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, вони не мають зброї і переміщення відбувається у присутності двох трьох бойовиків", - говорить Сергій.

Військові чи цивільні полонені - у російських найманців і за мішені. На них, ніби на живця, вони намагаються виманити наших стрілків.

"Особливо у нічний час виставляли просто людину, як живу мішень, щоб викликати постріл", - говорить Сергій.

Припущення, що це може бути полонений, чи цивільна людина, - змусила наших солдатів змінити тактику.

"Ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права і вимог права війни, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців, то вогонь не відкривається", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Поки на цій ділянці тиша удень, під наглядом місії ОБСЄ, розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції. Аби її працівники могли безпечно діставатися роботи.