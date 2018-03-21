У Парижі відкрився ресторан із офіціантами-інвалідами [ Редактировать ]
У Парижі запрацював ресторан, де більшість офіціантів і пекарів - з обмеженими можливостями. Урочисте відкриття закладу спеціально запланували на сьогодні, до Міжнародного дня людини з синдромом Дауна.
Замовити можна салати, канапки, каву і тістечка. Усе готують на місці. Один такий "особливий" ресторан уже працює в місті Ренн, іще три планують відкрити в Бордо, Ліоні та Ліллі.
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