У Парижі запрацював ресторан, де більшість офіціантів і пекарів - з обмеженими можливостями. Урочисте відкриття закладу спеціально запланували на сьогодні, до Міжнародного дня людини з синдромом Дауна.

Замовити можна салати, канапки, каву і тістечка. Усе готують на місці. Один такий "особливий" ресторан уже працює в місті Ренн, іще три планують відкрити в Бордо, Ліоні та Ліллі.