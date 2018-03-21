У Британії вперше за 25 років народилося біле ведмежа. Маля показали публіці у зоопарку в Шотландії. Ведмідь з'явився на світ ще у грудні, він чотири місяці провів із мамою в берлозі.

Працівники зоопарку ще навіть не знають, хлопчик це чи дівчинка. Ведмежа уже почало досліджувати свій новий вольєр, але більшість часу ховається від відвідувачів у лігві.