В Финляндии проходят секретные переговоры США, КНДР и Южной Кореи [ Редактировать ]
В финском городе Вантаа проходят секретные переговоры с участием представителей США, КНДР и Южной Кореи. Во вторник,20 марта, завершился первый день неформальных переговоров, которые могут продолжиться в среду. Об этом сообщает Yle.
От каждой страны во встрече принимают участие по шесть человек. От Северной Кореи к переговорам привлечен заместитель руководителя отдела МИД КНДР по связям с США Чо Канг-Ир.
Переговоры секретные, поэтому никто из участников не комментирует их ход.
Согласно южнокорейским источникам, целью переговоров, которые планировались с прошлой осени, сначала была неофициальная, академическая политическая дискуссия. Вторничная встреча была первой из серии трех встреч.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, в среду заявил, что Вашингтон, Сеул и Пхеньян могут провести трехсторонний саммит по вопросам ядерного разоружения на Корейском полуострове.
Ранее сообщалось, что КНДР прекращает ядерные испытания и начинает переговоры с США.
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