В финском городе Вантаа проходят секретные переговоры с участием представителей США, КНДР и Южной Кореи. Во вторник,20 марта, завершился первый день неформальных переговоров, которые могут продолжиться в среду. Об этом сообщает Yle.

От каждой страны во встрече принимают участие по шесть человек. От Северной Кореи к переговорам привлечен заместитель руководителя отдела МИД КНДР по связям с США Чо Канг-Ир.

Переговоры секретные, поэтому никто из участников не комментирует их ход.

Согласно южнокорейским источникам, целью переговоров, которые планировались с прошлой осени, сначала была неофициальная, академическая политическая дискуссия. Вторничная встреча была первой из серии трех встреч.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, в среду заявил, что Вашингтон, Сеул и Пхеньян могут провести трехсторонний саммит по вопросам ядерного разоружения на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что КНДР прекращает ядерные испытания и начинает переговоры с США.