В Киеве коллекторы запугали женщину угрозами о жестокой расправе над ней и ее дочерью за долг дяди. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook .

Была опубликована запись разговора женщины с представителями конторы по оформлению быстрых займов.

Как утверждает женщина, кредит когда-то давно взял ее дядя.

Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. Заявление в полицию я написала, а толку?

Также жертва добавирла, что звонки с угрозами не прекращаются. На записи отчетливо слышно, как коллекторы угрожают отрезать руку дочери или вовсе ее убить.

По словам женщины, коллекторы также распространяют в соцсетях фото маленькой дочери с непристойными предложениями и номер телефона.

Напомним, что в Киеве мужчина встретил коллекторов гранатой.