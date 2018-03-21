"Выбить" долг любой ценой: в Киеве коллекторы угрожают отрубить ребенку руку [ Редактировать ]
В Киеве коллекторы запугали женщину угрозами о жестокой расправе над ней и ее дочерью за долг дяди. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook .
Была опубликована запись разговора женщины с представителями конторы по оформлению быстрых займов.
Как утверждает женщина, кредит когда-то давно взял ее дядя.
Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством. Заявление в полицию я написала, а толку?
Также жертва добавирла, что звонки с угрозами не прекращаются. На записи отчетливо слышно, как коллекторы угрожают отрезать руку дочери или вовсе ее убить.
По словам женщины, коллекторы также распространяют в соцсетях фото маленькой дочери с непристойными предложениями и номер телефона.
Напомним, что в Киеве мужчина встретил коллекторов гранатой.
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