Весенний призыв 2018: в Украине установили необходимую численность [ Редактировать ]
Численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае установлена в размере 15 190 человек. Соответствующее решение правительство приняло 21 марта на заседании, передают "Українські Новини".
Как отмечается, общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4000, в Вооруженные силы - почти 9000 человек.
В частности, в Киеве планируется призвать 563 юноши.
Максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) - в Закарпатской.
Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.
При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.
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