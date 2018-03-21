В январе этого года киевлянка Виктория Графская сдала свой iPhone 6S на ремонт в сервисный центр магазина "Цитрус" и стала жертвой шантажа. Об этом сообщает издание AIN со ссылкой на информацию от брата девушки Стаса Графского.

Виктория сдала свой смартфон на ремонт, но в сервисном центре магазина ей ответили, что телефон и данные с него восстановлению не подлежат. Девушка решила сдать свой iPhone в магазин, а полученные за него средства определить в уплату покупки нового смартфона.

Через полтора месяца после этого девушка начала получать от неизвестного мужчины звонки и сообщения в Viber с требованием выслать пароль от iCloud. Когда девушка отказалась это делать, сославшись на то, что не помнит пароля, неизвестные начали угрожать опубликовать личные фото с ее телефона. Позже они выполнили свою угрозу.

"Деньги они не требовали. Им нужен был доступ к ее аккаунту, чтобы полноценно пользоваться телефоном. Сейчас его нельзя отвязать и сбросить без передачи им пароля", - рассказывает брат девушки.

По словам парня, он пытался связаться с руководством магазина, чтобы решить данную ситуацию. Директор магазина сообщил ему, что вопрос улажен и клиента больше не потревожат, но с девушкой связались еще раз, а затем разослали ее личные фото по списку контактов. Также Стас утверждает, что один из топ-менеджеров сети заявил в разговоре, что пострадавшая "ничего не докажет".

В результате инцидента девушка подала заявление в полицию, его зарегистрировали в Голосеевском районном отделении МВД 16 марта этого года.

20 марта глава компании "Цитрус" Виталий Кузнецов публично прокомментировал данную ситуацию на своей странице в Facebook. По словам Кузнецова, в ситуации виноват один из сотрудников сервисного центра, который продал смартфон девушке на радиорынке в Днепре.

"Телефон, находившийся в сервисном центре, был несанкционированно изъят его сотрудником. Так как телефон был признан нерабочим, его пропажа не была выявлена вовремя. На неработающем телефоне хранилась неудаленная информация прежней владелицы. Нерадивый сотрудник продал телефон на запчасти на радиорынке в Днепре. После этого утопленный телефон был "восстановлен" предпринимателями с рынка и продан неизвестным лицам, которые оказались недобропорядочными гражданами и для снятия блокировки iCloud прибегли к низкоморальным действиям", - сказано в сообщении.

На данный момент компания готова передать смартфон прежней владелице и работать с правоохранительными органами для установления личности шантажиста.

Глава магазина "Цитрус" не оставил ситуацию без своего внимания и отреагировал на солучившееся на своей странице в Facebook.

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