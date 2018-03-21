Настя Каменских показала пикантные фото в облегающем наряде [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников новыми фото на своей странице в Instаgram, на которых она позирует в облегающем спортивном наряде.
"Мне всегда очень интересно, что же ждет нас впереди! Но главное, во что я верю: это то, что мы сами выбираем свой путь. Однажды мою жизнь изменил спорт, и я очень благодарна себе за правильный выбор!", - подписала она фото.
На втором фото она в коротком топике и штанах позирует для фотографа. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.
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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
Фото вызвало бурное обсуждение фигуры Насти - многие начали писать, что ей нужно усиленно заниматься спортом. Другие отметили, что Каменских и так в отличной форме.
Напомним, ранее Настя Каменских кардинально изменила прическу.
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