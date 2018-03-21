Нет ничего проще, чем потерять смартфон в собственной квартире. Если ваш телефон часто находится на беззвучном режиме и вы не можете его найти - не отчаивайтесь и следуйте простым инструкциям, ведь разработчики предусмотрели такую ситуацию. Об этом пишет "Лайфхакер".

С помощью приложения "Найти iPhone"

Вся прелесть в том, что с его помощью можно найти не только iPhone, но и iPod, и iPad, и даже MacBook. Главное - не забудьте настроить приложение до того, как потеряете устройство.

Зайдите в "Настройки" → iCloud → "Найти iPhone". Если вы пользуетесь планшетом - "Найти iPad".

Если у вас MacBook, зайдите в "Настройки" → iCloud → "Найти Mac".

Небольшой совет: включите опцию"Последняя геопозиция". Если сядет батарея, устройство отправит данные о последнем местоположении в iCloud.

Чтобы найти потерянный гаджет, сделайте следующее.

Откройте приложение "Найти iPhone" на другом устройстве или зайдите на официальный сайт iCloud.

Введите Apple ID, выберите "Найти iPhone".

Выберите нужное устройство.

Нажмите "Воспроизвести звук".

Если вы потеряли устройство не в квартире, а, скажем, в кафе, то с помощью этого приложения можно найти гаджет на карте, заблокировать его или стереть данные удаленно. Конечно, при условии, что он подключен к интернету.

С помощью Apple Watch

Умные часы помогут найти смартфон еще быстрее.

Откройте на часах меню виджетов.

Найдите "карточку" с настройками Apple Watch.

Нажмите на иконку с изображением телефона.

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