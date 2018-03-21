Как найти iPhone, если включен режим "без звука" [ Редактировать ]
Нет ничего проще, чем потерять смартфон в собственной квартире. Если ваш телефон часто находится на беззвучном режиме и вы не можете его найти - не отчаивайтесь и следуйте простым инструкциям, ведь разработчики предусмотрели такую ситуацию. Об этом пишет "Лайфхакер".
С помощью приложения "Найти iPhone"
Вся прелесть в том, что с его помощью можно найти не только iPhone, но и iPod, и iPad, и даже MacBook. Главное - не забудьте настроить приложение до того, как потеряете устройство.
Зайдите в "Настройки" → iCloud → "Найти iPhone". Если вы пользуетесь планшетом - "Найти iPad".
Если у вас MacBook, зайдите в "Настройки" → iCloud → "Найти Mac".
Небольшой совет: включите опцию"Последняя геопозиция". Если сядет батарея, устройство отправит данные о последнем местоположении в iCloud.
Чтобы найти потерянный гаджет, сделайте следующее.
- Откройте приложение "Найти iPhone" на другом устройстве или зайдите на официальный сайт iCloud.
- Введите Apple ID, выберите "Найти iPhone".
- Выберите нужное устройство.
- Нажмите "Воспроизвести звук".
Если вы потеряли устройство не в квартире, а, скажем, в кафе, то с помощью этого приложения можно найти гаджет на карте, заблокировать его или стереть данные удаленно. Конечно, при условии, что он подключен к интернету.
С помощью Apple Watch
Умные часы помогут найти смартфон еще быстрее.
- Откройте на часах меню виджетов.
- Найдите "карточку" с настройками Apple Watch.
- Нажмите на иконку с изображением телефона.
Читайте, какие 7 вещей необходимо сделать перед продажей iPhone.
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