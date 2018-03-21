Поборы в армии: майор открыл "бизнес" на срочниках [ Редактировать ]
Начальник комендатуры воинской части в Днепропетровской области задержан при получении взятки в виде бензопилы, стоимостью 4,1 тысячи гривен. Об этом
Установлено, что указанный майор в начале апреля 2018 года требовал от солдат срочной службы "необычную" взятку - бензопилу стоимостью не менее 4,1 тысячи гривен и бензокосу, стоимостью не менее 8 тысяч гривен, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
В обмен офицер предоставлял солдатам возможность уволиться в запас в первую очередь, и обещал написать положительную характеристику.
В случае, отказа солдат покупать инструменты, военный чиновник угрожал прислать отрицательные характеристики по месту жительства, учебы и работы, с которыми солдат, уволенных уже в последнюю очередь, не примут на работу в правоохранительные органы.
Как сообщалось, ранее в Луцке судья "отмазывал" пьяного водителя за взятку $500.
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