Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

Решение предусматривает разработку механизма предварительной проверки оснований для въезда иностранцев из государств миграционного риска, в которые входит, например, Россия, в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну.

"Кабинету Министров Украины обеспечить в месячный срок разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов Украины о внесении изменений в законы Украины, говорится в указе Президента N72 от 17 марта.

Тем временем, Россия перестала пропускать украинские фуры.