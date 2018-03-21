Ужесточение проверок на границе: Порошенко утвердил решение СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".
Решение предусматривает разработку механизма предварительной проверки оснований для въезда иностранцев из государств миграционного риска, в которые входит, например, Россия, в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну.
"Кабинету Министров Украины обеспечить в месячный срок разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов Украины о внесении изменений в законы Украины, говорится в указе Президента N72 от 17 марта.
Тем временем, Россия перестала пропускать украинские фуры.
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