Юрий Горбунов поделился архивным фото [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как выглядел много лет назад. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Молодость все может", - написал он.
Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)
Напомним, Горбунов ответил обидчикам Кати Осадчей.
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