Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как выглядел много лет назад. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Молодость все может", - написал он.

#молодістьвсеможе Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 17 Мар 2018 в 1:50 PDT

Напомним, Горбунов ответил обидчикам Кати Осадчей.