Суммы колебались от 500 гривен до 10 тысяч долларов. Фото: zn.ua

Список профессий, представителей которых "брали" на взятках в период с 14 по 20 марта обнародовала пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Среди других профессий в список попали архитектор, врач, педагог и лесник.

"В период с 14 по 20 марта ... было разоблачено и зафиксировано 14 фактов получения неправомерной выгоды. Среди задержанных взяточников - архитектор, лесничий, врач, чиновники местного самоуправления, миграционной, таможенной службы, полицейский, военнослужащий, педагог и представители службы эксплуатации подземных газопроводов", - сообщили в пресс-службе.

Сумма взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебалась в пределах от 500 гривен до 10 тысяч долларов.

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