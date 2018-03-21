Самые коррупционные профессии в Украине: рейтинг от ГПУ [ Редактировать ]
Список профессий, представителей которых "брали" на взятках в период с 14 по 20 марта обнародовала пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Среди других профессий в список попали архитектор, врач, педагог и лесник.
"В период с 14 по 20 марта ... было разоблачено и зафиксировано 14 фактов получения неправомерной выгоды. Среди задержанных взяточников - архитектор, лесничий, врач, чиновники местного самоуправления, миграционной, таможенной службы, полицейский, военнослужащий, педагог и представители службы эксплуатации подземных газопроводов", - сообщили в пресс-службе.
Сумма взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебалась в пределах от 500 гривен до 10 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, как майор ВСУ открыл "бизнес" на срочниках.
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