В Киеве расширят проспект Палладина [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева добавят велосипедные дорожки и расширят проезжую часть на проспекте Палладина.
Рабочий проект капитального ремонта проспекта утвердила городская администрация. В планах ремонт еще шестидесяти коммунальных объектов, пишет "Рупор".
В процессе ремонта не только расширят проезжую часть проспекта, но и приведут в соответствие современным нормам асфальтобетонное покрытие. В городской администрации считают, что эти меры позволят повысить безопасность и комфорт водителей и для пешеходов.
Рабочим проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос в тех местах, где они отсутствуют, а также обеспечение водоотведения и внешнего освещения, переоборудование инженерных сетей и обустройство велосипедных дорожек. Все работы должны быть выполнены за 9 месяцев.
В текущем году столичные власти рассчитывают получить дополнительно более 2 миллиарда гривен на ремонт и реконструкцию дорог.
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