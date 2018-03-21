Все работы должны быть выполнены за 9 месяцев. Фото: dfaw.livejournal.com

В Святошинском районе Киева добавят велосипедные дорожки и расширят проезжую часть на проспекте Палладина.

Рабочий проект капитального ремонта проспекта утвердила городская администрация. В планах ремонт еще шестидесяти коммунальных объектов, пишет "Рупор".

В процессе ремонта не только расширят проезжую часть проспекта, но и приведут в соответствие современным нормам асфальтобетонное покрытие. В городской администрации считают, что эти меры позволят повысить безопасность и комфорт водителей и для пешеходов.

Рабочим проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос в тех местах, где они отсутствуют, а также обеспечение водоотведения и внешнего освещения, переоборудование инженерных сетей и обустройство велосипедных дорожек. Все работы должны быть выполнены за 9 месяцев.

В текущем году столичные власти рассчитывают получить дополнительно более 2 миллиарда гривен на ремонт и реконструкцию дорог.