В США нашли труп "лох-несского чудовища" (фото) [ Редактировать ]
В национальном заповеднике "Остров Вольф" в США нашли труп неизвестного животного, которое внешне напоминает лох-несское чудовище. Его обнаружили отец и сын, которые плавали на лодке неподалеку. об этом сообщает The Sun.
Вначале очевидцы решили, что из воды на берег выбросило останки тела тюленя. Когда они подобрались поближе, увидели, что туша не была похожа на какое-либо известное существо. Двое мужчин сделали несколько фотографий, которые теперь обсуждают ученые.
Найденное существо выглядело странно: с плавниками, длинной шеей и маленькой головой. Именно такие черты характерны для образа знаменитого лох-несского чудовища.
Эксперты, которые занялись изучением находки пока не спешат выносить вердикт относительно происхождения загадочного существа. По словам директора американской Службы охраны рыб и диких животных, некоторые морские существа, разлагаясь, могут приобретать причудливые формы, напоминающие нам доисторических животных, так что этим неопознанным чудовищем могла оказаться обычная акула.
Напомним, что на озере Лох-Несс опять заметили монстра.
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